У Абрамовича арестовали самолеты

Федеральный суд США в Нью-Йорке в понедельник, 6 июня, заочно арестовал два самолета, принадлежащие российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, – сообщает телеканал CNBC.

Как передает телеканал, согласно предоставленному министерством юстиции США ордеру, арестованы связанные с Абрамовичем самолеты Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER.

Отмечается, что в материалах прокуратуры говорится, что оба самолета были доставлены в марте в Россию в нарушение экспортных ограничений США, введенных после начала военной операции на Украине. В свою очередь, в Федеральном суде США заявили, что Boeing 787-8 Dreamliner находится в Дубае, а Gulfstream G650ER в России.

Напомним, что Великобритания 10 марта ввела санкции в отношении Романа Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. В середине марта такое же решение принял Евросоюз.

В Великобритании Королевский суд Джерси ранее издал постановление о заморозке активов Абрамовича на сумму более $7 млрд., которые, как подозревают местные власти, связаны с российским бизнесменом.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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