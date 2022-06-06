Правительство Грузии подало в суд на президента страны

Правительство Грузии, оспаривая действия президента страны Саломе Зурабишвили в понедельник, 6 июня, направило иск в конституционный суд страны, – сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении пресс-службы грузинского кабмина говорится: «Конституция Грузии устанавливает систему парламентского правления. Конституция не наделяет президента Грузии ни исполнительной властью, ни полномочиями участвовать в реализации внутренней и внешней политики страны. Полномочия принимать решения по вопросам внешней политики закреплены только за правительством. Это касается и назначения или увольнения послов».

«В правительстве считают незаконным отказ Зурабишвили подписывать соответствующие приказы о назначении дипломатов. Правительство Грузии просит разъяснить конституционную жалобу относительно разделения полномочий между президентом Грузии и правительством Грузии в отношении назначения и увольнения послов и глав дипломатических миссий», – сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Тбилиси, Иван Бабурин

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