Россия планирует поставить общественный транспорт на Донбасс

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в понедельник, 6 июня, заявил о проработке вопроса поставок общественного транпорта в Мариуполь.

В своем Telegram-канале Хуснуллин написал: «Провели заседание рабочей группы по помощи в восстановлении ДНР и ЛНР. Регионы поднимают важный вопрос об предоставлении общественного транспорта, в частности для Мариуполя. Дал поручение Минтрансу проработать этот вопрос. Будем помогать коллегам с организацией этой работы. Это очень важно для комфортной жизни граждан».

Москва, Иван Бабурин

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