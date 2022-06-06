Госдеп США положительно оценил запрет пролета самолета главы МИД России в Сербию

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 6 июня, заявил, что Соединенные Штаты считают отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор самолету министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова их суверенным решением, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Прайс заявил журналистам: «Это были суверенные решения в отношении воздушного пространства этих трех суверенных стран. Оно отражает решимость Европы привлечь Россию к ответу за ее неспровоцированную и неоправданную агрессию на Украине».

Что касается Сербии, то ее пресс-секретарь госдепа призвал сосредоточиться за достижении «декларируемой цели» вступления в ЕС, включая «синхронизацию своей внешней и оборонной политики с остальной Европой».

Напомним, что ранее в понедельник, Болгария, Северная Македония и Черногория запретили пролет самолета с министром иностранных дел России в своем воздушном пространстве. Сергей Лавров назвал эту ситуацию беспрецедентной.

Вашингтон, Иван Бабурин

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