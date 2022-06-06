СМИ: Россия берет то, что ее интересует

Итальянский журналист-расследователь и главный редактор независимой газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо в понедельник, 6 июня заявил, что Россия одерживает победу. Берет все, что ее интересует, – сообщает портал Иносми со ссылкой на итальянский телеканал La7.

В эфире телеканала Травальо сказал: «О поражении России я читал только в газетах. На поле боя такого ни разу не было, если только мы не считаем поражением отступление от Киева и Харькова, – этих двух важных городов, в которые россияне даже не входили. В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует».

Говоря о поставках итальянского оружия на Украину, журналист заявил: «Оружие, которое американцы и британцы поставляли на Украину до начала конфликта и продолжают отправлять до сих пор, позволило украинцам сдержать россиян на интересующих их территориях и помешать им выйти за их пределы. Проблема в том, что потом возникает вопрос, зачем им наше, итальянское, оружие, которое не несет такой важности, не такое современное и полезное. Сейчас вдруг выясняется, что украинцы обвиняют нас в том, что мы поставляем им недостаточно оружия».

«Я всегда думал, что нам надо было выбрать другую роль, потому что даже наша Конституция запрещает снабжать оружием воюющую страну, которая не является нашим союзником. Надо было позволить американцам и британцам делать то, что они делали всегда, – отправлять оружие тем странам, в которых они заинтересованы. Всё равно именно их оружие имеет значение. А мы со своей стороны должны были предложить посредничество. Если бы мы не отправили все это оружие, мы могли бы ограничиться гуманитарной помощью или приемом беженцев, а также санкциями, потому что они чрезвычайно необходимы, хоть и не очень эффективны. Тем не менее, мы как посредники заслуживали бы большего доверия, чем какой-нибудь Эрдоган, который ведет тройную игру, или Израиль...», – заявил в эфире телеканала La7 итальянский журналист-расследователь Марко Травальо.

Рим, Иван Бабурин

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