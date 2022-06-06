Греция отправит Киеву вооружение только после его восполнения из Германии

Официальный представитель правительства Греции Яннис Ойконому на пресс-конференции в Афинах в понедельник, 6 июня, заявил, что Греция отправит военную технику Украине только после того, как получит ему замену из Германии, – сообщают СМИ.

Ойконому заявил журналистам: «Греция поставит в Украину около 100 БМП из запасов ГДР, но лишь в том случае, если обещанные немецкие бронемашины действительно поступят Афинам. Причина, по которой Греция заняла такую позицию, – наше нежелание ослаблять оборону в ситуации конфликта с Турцией».

Ранее, как сообщали греческие СМИ, Афины заявляли, что планируют передать Киеву 122 боевых машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов, 15 тысяч снарядов 73 мм, 2,1 тысячи реактивных снарядов 122 мм, 20 тысяч автоматов Калашникова АК-47, 3,2 миллиона патронов калибра 7,62 мм, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger, 17 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм, 1,1 тысячи противотанковых снарядов РПГ-18.

Афины, Иван Бабурин

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