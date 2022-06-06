Госдеп обвинил Москву в шантаже

Глава госдепа США Энтони Блинкен на онлайн-мероприятии, посвященном продовольственной безопасности, в понедельник, 6 июня, заявил, что Россия занимается шантажом, а не содействием урегулированию мирового продовольственного кризиса, – сообщает ТАСС.

Госсекретарь США заявил: «Президент Путин не допускает поставок продовольствия и добивается того, чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции. Если выражаться просто, это – шантаж».

Кроме того, Энтони Блинкен, говоря о проблемах вывоза зерна из украинских портов, заявил: «Сейчас из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения. В хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за российской блокады, заперто порядка 20 млн. тонн пшеницы».

Следует напомнить, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты. Также российский лидер назвал блефом заявления о якобы осуществляемой Россией блокировке зерна в украинских портах.

Вашингтон, Иван Бабурин

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