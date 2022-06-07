Шойгу с коллегой из Турции обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 7 июня, в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хулуси Акаром обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море и проблемы вывоза зерна с территории Украины, – сообщили в минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве сообщили: «По инициативе турецкой стороны 7 июня 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Основное внимание было уделено обмену мнениями и оценкам ситуации на Украине и в Сирии. Министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины».

«Была отмечена важность продолжения тесного взаимодействия в Сирии, направленного на поддержание долговременной стабильности в регионе. Российско-турецкие контакты по данным вопросам будут продолжены, добавили в Минобороны», – рассказали в пресс-службе минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»