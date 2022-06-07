Варшава продаст Украине вооружения на почти три миллиарда злотых

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр по контролю за государственными активами республики Яцек Сасин на брифинге на территории военного завода «Хута Сталова воля» во вторник, 7 июня, заявили, что Польша экспортирует на Украину вооружения на сумму $630 миллионов, – сообщает ТАСС.

Говоря о продаже вооружений Украине, Сасин сказал: «Почти 3 млрд. Более чем 2 000 700 000 злотых. Такого контракта в польской оборонной промышленности не было в последние 30 лет».

«Сейчас мы подписываем один с крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружений за последние 30 лет. Испытанное, проверенное и хорошо протестированное оружие, которое сейчас необходимо на поле боя, вероятнее всего, на востоке Украины. Средства на это Украина частично получает от Евросоюза, частично платит из своего бюджета. А Польша получает эти деньги для того, чтобы улучшать свой производственный потенциал», – заявил в свою очередь польский премьер Моравецкий.

Варшава, Иван Бабурин

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