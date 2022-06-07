Лондон намерен обжаловать смертный приговор британским наемникам

Заместитель премьер-министра и глава минюста Великобритании Доминик Рааб во вторник, 7 июня, заявил, что страна намерена обжаловать возможный смертный приговор, который грозит в Донецкой Народной Республике (ДНР) двум британским наемникам, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне Украины, – сообщает радиостанция LBC.

В интервью радиостанции Рааб сказал: «Касательно этого случая я не знаю всех деталей, но, конечно, мы ожидаем, что законодательство, применяемое в ходе вооруженных конфликтов, будет соблюдаться, и мы гарантируем, что подадим все жалобы. Я знаю, что МИД Великобритании займется тем, чтобы эти жалобы были непременно поданы».

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда ДНР сообщает, что Пиннер и Эслин, попавшие в плен в Мариуполе, а также подданный Марокко Саадун Брагим во вторник дали показания в Верховном суде ДНР. Также состоялся допрос свидетелей.

Отмечается также, что суд приступил к рассмотрению дела по существу в понедельник. В Генпрокуратуре ДНР ранее сообщали, что установлена причастность подсудимых к совершению преступлений, предусмотренных тремя статьями уголовного кодекса республики.

В ДНР не исключают, что наемников могут приговорить к высшей мере наказания.

Лондон, Иван Бабурин

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