В России обобщат и уточнят нормы закона об иноагентах

Госдума РФ во вторник, 7 июня, приняла в первом чтении законопроект, обобщающий нормы об иностранных агентах. Официально проект называется «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В новом законопроекте обобщаются и уточняются понятия: «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель».

В документе отмечается, что «иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если (1) получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и (2) ведут политическую деятельность, либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использованы против безопасности страны, либо публикуют материалы для неограниченного круга лиц, либо финансируют такую деятельность».

Кроме того, в России, согласной законопроекту, будет введен единый реестр иноагентов вместо существующих четырех. В реестре также будет информация о том, кто аффилирован с иностранными агентами.

«Иностранным агентам запрещается преподавательская, просветительская, воспитательная деятельность в отношении несовершеннолетних, запрещено производить информационную продукцию для несовершеннолетних. Иностранным агентам предлагается ограничить возможность инвестировать в компании, стратегически важные для обороны и безопасности государства», – говорится в тексте прошедшего первое чтение закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Как сообщают СМИ, правительство России поддержало законопроект при условии его доработки ко II чтению. В частности, в кабмине обратили внимание, что «проект не ограничивает круг информации, за финансирование и распространение которой предусмотрено присвоение статуса иноагента», из-за чего под ограничения могут попасть и представители дружественных государств.

Москва, Иван Бабурин

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