ООН не подтверждает «кражу украинского зерна» Россией

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции во вторник, 7 июня, заявил, что ООН не располагает подтверждениями заявлений Украины о якобы краже зерна Россией, – сообщает РИА Новости.

Дюжаррик сказал журналистам: «Мы видели эти сообщения в СМИ, говорили с нашими коллегами из Всемирной продовольственной программы. У них нет возможности подтвердить эти обвинения. Мы все выступаем за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру».

Следует напомнить, что ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Также Путин назвал блефом утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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