Китай выступил против строительства атомных подводных лодок для Австралии

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во вторник, 7 июня, заявил, что создание атомных подводных лодок для Канберры в рамках партнерства США, Великобритании и Австралии (альянс AUKUS) не должно начаться без одобрения всех членов МАГАТЭ, поскольку речь идет о риске нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), – сообщает South China Morning Post.

Чжао Лицзянь, в частности, сказал: «США, Британии и Австралии следует исполнять свои обязательства в отношении нераспространения ядерного оружия вместо того, чтобы вредить диалогу между правительствами разных стран. Пока консенсуса среди всех участников МАГАТЭ не будет, этот проект сотрудничества по ядерным подводным лодкам стартовать не должен».

Китайский дипломат также отметил, что по запросу КНР МАГАТЭ решило уже в третий раз обсудить вопрос того, как строительство ядерных подводных лодок для Австралии и передача Канберре ядерных материалов может повлиять на действие ДНЯО.

«Китай неоднократно отмечал, что сотрудничество США, Британии и Австралии по атомным подводным лодкам... влияет на международный режим нераспространения ядерного оружия, усиливает гонку вооружений и подрывает региональный мир и стабильность», – заявил представитель китайского МИДа.

Следует напомнить, что в сентябре 2021 года президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности – AUKUS. Первой крупной инициативой в рамках этого партнерства стало объявление о строительстве атомных подводных лодок для Австралии.

Пекин, Иван Бабурин

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