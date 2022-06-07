Жители Запорожской области получат первые российские паспорта в День России

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий во вторник, 7 июня, заявил, что первые российские паспорта жителям Запорожской области выдадут 12 июня, в День России.

В эфире телеканала «Соловьев Live» Балицкий сказал: «Мы планируем на 12-е число, на День России выдавать первые сами по себе корочки – самые простые паспорта».

Отмечается, что жители Херсонской и Запорожской областей не будут платить пошлину при подаче документов на получение российского гражданства.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо сказал: «Люди не будут платить эти 300 рублей. Потому что это достаточно большие деньги при отсутствии зарплаты. С понедельника единственный в Херсонской области центр приема документов проконсультировал 2 тыс. человек, 400 заявок обработано».

Накануне стало известно, что центры выдачи паспортов России будут открыты в Бердянске, Энергодаре и других осовобожденных городах Запорожской области.

Запорожье, Иван Бабурин

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