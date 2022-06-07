Минобороны РФ: Украинские боевики уничтожили 50 тысяч тонн зерна в Мариуполе

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник, 7 июня, сообщил, что украинские боевики уничтожили 50 тыс. тон зерна, намеренно совершив поджог зернохранилища в морском порту Мариуполя.

Генерал-полковник Мизинцев, в частности, сказал: «Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна».

«Данное бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу «истинное лицо» киевского режима, который, фактически, применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа»– заявил представитель минобороны России и продолжил: «Все это происходит в условиях полной поддержки со стороны стран так называемого цивилизованного Запада и не прекращающейся истерии вокруг лживых обвинений Российской Федерации в создании продовольственного кризиса в мире».

Кроме того, начальник НЦУО России на брифинге рассказал о том, что украинские националисты «разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции на территории элеваторов и зернохранилищ в ряде населенных пунктов Харьковской, Сумской областях, а также ДНР»

В частности, сказал Михаил Мизинцев, сообщил, что на территории Золочевского элеватора в Харьковской области боевики разместили артиллерийские орудия западного образца, предположительно, американские гаубицы М777, из которых обстреливают приграничные районы РФ.

«Цель подобных действий – спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и создании угрозы продовольственной безопасности Украины», – заявил генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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