В Сирии начала расти террористическая активность

Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Олег Журавлев на брифинге во вторник, 7 июня, заявил, что в Идлибской зоне деэскалации растет террористическая активность группировок, – сообщает РИА Новости.

На брифинге Журавлев сказал: «В Идлибской зоне деэскалации сохраняется тенденция к дальнейшему обострению обстановки. Растет террористическая активность радикальных группировок, увеличивается количество столкновений между различными бандформированиями. Боевики организации «Джебхат ан-Нусра»* силой подавляют гражданские протесты, возобновлены аресты представителей СМИ, мусульманского духовенства и светской оппозиции. Также растет число провокационных обстрелов незаконными вооруженными формированиями сирийских правительственных сил».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Дамаск, Иван Бабурин

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