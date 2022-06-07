Украина использует дипломатическую ноту, как форму попрошайничества в Болгарии

Украинский посол в Болгарии Виталий Москаленко использует странную дипломатическую форму попрошайничества – ноту, – пишет болгарская газета «Труд».

Следует отметить, что автором статьи является бывший глава МВД Болгарии Богомил Бонев.

Бонев в своей статье пишет: «После того как Кулеба четыре дня слонялся по Болгарии, нагло выкрикивая обидные слова и лозунги, их посол с характерной фамилией Москаленко вручил нам ноту с требованием отдавать последнее уцелевшее советское оружие. Причем, он даже знает, какое, сколько его и где оно».

«НОТУ?! Учитывая, что парламент уже принял решение, Москаленко использует странную дипломатическую форму попрошайничества – ноту, а не прошение», – пишет экс-глава болгарского МВД и добавляет: «Наглость в принципе свойственна их послам, взять хоть посла в Германии. Как его только еще не выслали!»

Ранее, во вторник, 7 июня, комментируя запрос Украины о поставках оружия, министр экономики и промышленности Болгарии Корнелия Нинова обратила внимание, что решение об отказе в поставках оружия ранее принято парламентом страны.

«Парламент принял решение – Болгария не будет отправлять оружие на Украину. Вопрос закрыт», – заявила Нинова.

Напомним, что в понедельник, 6 июня, посол Украины в Софии Виталий Москаленко в эфире телеканала bTV заявил: «Я отправил ноту (с просьбой поставок оружия) в пятницу. Невозможно получить ответ за такой короткий срок, но я направлю аналогичные обращения в другие соответствующие учреждения, например, в минобороны».

София, Иван Бабурин

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