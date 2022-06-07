СМИ: 200 тысяч солдат ВСУ загадочным образом исчезли

Экс-заместитель главы Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Твитти во вторник, 7 июня заявил, что Украинская армия стремительно отступает под натиском Союзных сил России. При этом потери ВСУ могут исчисляться сотнями тысяч бойцов, – сообщает немецкое издание Linke Zeitung.

В интервью изданию Твитти сказал: «200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня. Огромное число солдат ВСУ просто выпали из поля зрения американских кураторов. Либо имела место дезинформация о мобилизации, либо они разгромлены».

Берлин, Иван Бабурин

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