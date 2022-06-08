Госдума рассмотрит законность признания независимости Литвы

В Госдуме РФ рассмотрят законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики, – сообщает ТАСС.

В пояснительных материалах к закону говорится: «Был нарушен закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР. В Литовской Республике не проводили референдум о выходе из состава Советского Союза, в стране также не установили переходный период для рассмотрения спорных вопросов».

Автор законодательной инициативы депутат Госдумы Евгений Федоров в среду, 8 июня, заявил, что это Постановление является незаконным, поскольку его принял неконституционный орган с нарушением требований статей Конституции СССР.

«В соответствии со статьей 67.1 Конституции РФ Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории, поэтому постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года подлежит отмене», – сказал Федоров.

Кроме того, депутат Федоров считает, что отмена постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики позволит оспорить членство этой страны в НАТО, так как в альянсе не могут состоять спорные юридические субъекты.

Москва, Иван Бабурин

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