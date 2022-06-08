Президент Никарагуа разрешил присутствие российских войск

Президент Никарагуа Даниэль Ортега в среду, 8 июня, своим указом разрешил временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях, – сообщает La Gaceta.

В документе, опубликованном в официальной газете никарагуанских властей, говорится: «Разрешается вход иностранных военных, кораблей и воздушных судов в гуманитарных целях. Разрешается транзит и остановка на территории страны военных, кораблей и воздушных судов стран, входящих в конференцию вооруженных сил Центральной Америки (Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Доминиканы), США, России, Мексики, Венесуэлы, Кубы для взаимного обмена и гуманитарной поддержки во взаимных интересах в чрезвычайных ситуациях».

В указе президента Никарагуа уточняется, что такое разрешение будет действовать во второй половине текущего года, а также, что российские военные смогут принимать участие в учениях гуманитарного характера, в поиске и спасении людей в чрезвычайных ситуациях и при природных катастрофах, а также в учениях по борьбе с преступностью на море.

Манагуа, Иван Бабурин

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