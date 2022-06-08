Иностранные наемники частично признали вину в суде ДНР

Британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим частично признали вину в суде Донецкой Народной Республики.

Сообщается, что все наемники сознались в прохождении обучения с целью террористической деятельности. По этой статье, согласно УК ДНР, им грозит до 20 лет лишения свободы, а по совокупности обвинений подсудимых могут приговорить к высшей мере наказания – смертной казни.

«По статье 232 УК республики (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), по которой наемники признали вину, им грозит до 20 лет лишения свободы. По совокупности обвинений всех троих может ожидать смертная казнь», – сообщали в прокуратуре ДНР.

Как сообщает РИА Новости, один из наемников, британец Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, в суде ДНР признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти, статья за это преступление предусматривает смертную казнь.

Донецк, Иван Бабурин

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