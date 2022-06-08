США изучают возможности ограничения влияния России в ООН

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США в среду, 8 июня, заявила, что Соединенные Штаты изучат возможность реформ системы ООН, в том числе Совета Безопасности, для ограничения влияния России из-за событий на Украине.

Отвечая на вопрос о том, могут ли США как-то повлиять на действия России в ООН, Томас-Гринфилд сказала: «Мы приступили к дискуссиям о том, какие реформы можно осуществить, чтобы ограничить влияние в Совете Безопасности ООН таких стран, как Россия, которые ослабляют наши усилия в контексте мира и безопасности. США будут заниматься этим вопросом в ближайшие годы».

«Наше послание России – мы не будем относиться к ним по-прежнему после того, что они совершили на Украине. Россия уже изолирована в Совете Безопасности ООН», – заявила американский дипломат на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»