Правительство ДНР отправлено в отставку

Указ об отставке правительства Донецкой Народной республики и его председателя Александра Ананченко в среду, 8 июня, подписал глава ДНР Денис Пушилин.

В документе, опубликованном на сайте главы ДНР говорится : «Постановляю: освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой Народной Республики. Объявить об отставке правительства Донецкой Народной Республики. Указ вступает в силу с момента его подписания».

При этом отмечается, что нынешний глава кабмина ДНР и министры продолжат работать до формирования нового правительства.

Ранее Пушилин предложил Александру Ананченко возглавить развитие госсектора и поблагодарил его за плодотворную деятельность в должности председателя правительства ДНР.

Донецк, Иван Бабурин

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