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Среда, 8 июня 2022, 20:47 мск

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Правительство ДНР отправлено в отставку

Фото: «Донецкое агентство новостей»

Указ об отставке правительства Донецкой Народной республики и его председателя Александра Ананченко в среду, 8 июня, подписал глава ДНР Денис Пушилин.

В документе, опубликованном на сайте главы ДНР говорится : «Постановляю: освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой Народной Республики. Объявить об отставке правительства Донецкой Народной Республики. Указ вступает в силу с момента его подписания».

При этом отмечается, что нынешний глава кабмина ДНР и министры продолжат работать до формирования нового правительства.

Ранее Пушилин предложил Александру Ананченко возглавить развитие госсектора и поблагодарил его за плодотворную деятельность в должности председателя правительства ДНР.

Донецк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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