Эрдоган заявил о недоверии США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в среду, 8 июня, заявил, что базы США в Греции предназначены для противодействия не только России, – сообщают СМИ.

Как сообщает ТАСС, Эрдоган на пресс-конференции заявил: «На данный момент в Греции создано девять военных баз США. Против кого они развернуты? Они говорят, что против России. Но мы на это не купимся».

Также президент Турции сказал, что на данный момент не видит условий, которые позволили бы ему снять возражения Анкары, касающиеся возможности присоединения Швеции и Финляндии к НАТО.

«По шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок. После такого мы не можем сказать «добро пожаловать в НАТО». То же самое касается и Финляндии», – заявил турецкий лидер.

Анкара, Иван Бабурин

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