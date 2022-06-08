Минобороны РФ: Украинские боевики в Сумах готовят провокацию с применением химических веществ

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 8 июня, заявил, что по имеющейся достоверной информации сотрудниками СБУ готовится очередная провокация с применением опасных химических веществ.

В частности, генерал-полковник Мизинцев сказал: «В городе Сумы военнослужащим ВСУ и боевикам подразделений территориальной обороны выданы костюмы химической защиты. Проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги. По замыслу «киевских сценаристов» по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области».

«После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими Вооруженными Силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества. Данный факт будет зафиксирован специалистами Организации по запрещению химического оружия и использован для последующего обвинения Вооруженных Сил Российской Федерации в применении химического оружия против мирного населения», – сообщил журналистам начальник НЦУО.

Представитель минобороны России в очередной раз обратил внимание мировой общественности на то, что «Вооруженные Силы России не применяют химическое оружие. Все его запасы в Российской Федерации уничтожены в соответствии с заключенными договорами».

Москва, Иван Бабурин

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