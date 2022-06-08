В США пообещали «мощный ответ» на ядерные испытания в КНДР

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в среду, 8 июня, заявил, что власти Соединенных Штатов дадут мощный ответ в случае проведения Пхеньяном нового ядерного испытания, – сообщает ТАСС.

Салливан заявил представителям СМИ: «Мы продолжаем следить и реагировать на испытания, которые они проводят. Они привели к еще большему укреплению нашего альянса с Республикой Корея и Японией. Мы также очень внимательно следим за сохраняющейся возможностью проведения КНДР ядерного испытания, которое также повлечет за собой наш мощный ответ»

Вашингтон, Иван Бабурин

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