Путин назвал технологический суверенитет важнейшим элементом лидерства для страны

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики в четверг, 9 июня, заявил, что, не имея технологического суверенитета, невозможно добиться лидерства.

Глава государства сказал: «Суверенитет в современном смысле, но и вообще в принципе это было-то всегда, но сегодня это особенно очевидно, он складывается из нескольких составляющих. Это военно-политический суверенитет, и здесь, безусловно, важно быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики, обеспечить безопасность. Второе – это экономический суверенитет, развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства. В современном мире чрезвычайно важен технологический суверенитет».

Москва, Иван Бабурин

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