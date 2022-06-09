Путин: Как и Петру I, на нашу долю выпало возвращать и укреплять

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики в четверг, 9 июня, заявил, что, Россия проживает сейчас времена, схожие с эпохой Петра I, которому сегодня исполняется 350 лет со дня рождения.

Говоря о роли Петра I в истории страны, президент России сказал: «Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал... Ничего не отторгал. Он возвращал... То же самое и в западном направлении, это касается... его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал, их укреплял. Вот что делал»

«На нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят», – заявил Владимир Путин

Москва, Иван Бабурин

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