Один из приговоренных к высшей мере в Донецке оказался официально признанным в Британии террористом

Председательствующий в Верховном суде ДНР по делу об иностранных наемниках, воевавших за Украину против Донбасса и России во время зачитывания приговора в четверг, 9 июня, заявил, что обвиняемый британец Шон Пиннер признан террористом у себя на родине,– сообщает РИА Новости.

Дословно Председательствующий в Верховном суде ДНР сказал следующее: «Пиннер Шон, родом из Великобритании, ранее проходил службу в вооруженных силах данного государства. В последнее время Пиннер Шон проживал в городе Мариуполе совместно со своей супругой, гражданкой Украины. Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях».

Напомним, что ранее сегодня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил Пиннера, еще одного гражданина Британии и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к высшей мере наказания – смертной казни. Они могут обжаловать решение в течение месяца.

Донецк, Иван Бабурин

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