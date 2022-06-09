В МИД Украины и Великобритании считают иностранных наемников комбатантами

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в четверг, 9 июня, комментируя приговор иностранным наемникам в Донецкой Народной республике, заявил, что все иностранцы, воюющие в украинских войсках, имеют статус комбатанта, – сообщает издание «Европейская правда».

Николенко, в частности, сказал изданию: «Все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе вооруженных сил Украины (ВСУ), являются военнослужащими ВСУ. Согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов».

Следует отметить, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс также возмутилась смертным приговором, который вынесли в ДНР двум британским наемникам, воевавшим на Донбассе на стороне Украины.

В своем Твиттере Трасс написала: «Я категорически осуждаю вынесение приговора Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, задержанным российскими марионетками на востоке Украины. Они военнопленные. Это фиктивное суждение, абсолютно не имеющее законной силы».

Как пишет Большая российская энциклопедия, комбатанты – ли­ца, вхо­дя­щие в со­став во­оруженных сил и имею­щие пра­во при­ни­мать не­по­средственное уча­стие в во­енных действи­ях.

Комбатантами яв­ля­ют­ся: лич­ный со­став су­хо­пут­ных, во­енно-морских и во­енно-воздушных сил; пар­ти­за­ны, лич­ный со­став опол­че­ний, доб­ро­вольческих от­ря­дов и ор­га­ни­зованных дви­же­ний со­про­тив­ле­ния, ес­ли они в хо­де под­го­тов­ки и ве­де­ния бое­вых дей­ст­вий име­ют во гла­ве ли­цо, от­вет­ст­вен­ное за сво­их под­чи­нён­ных, от­кры­то но­сят ору­жие, име­ют оп­ре­де­лен­ный и яв­ст­вен­но ви­ди­мый из­да­ли от­ли­чит. знак, со­блю­да­ют за­ко­ны и обы­чаи вой­ны (см. Га­аг­ские кон­фе­рен­ции ми­ра 1899 и 1907, Же­нев­ские кон­вен­ции 1949).

При­ме­не­ние выс­шей ме­ры на­си­лия, т. е. фи­зического унич­то­же­ния, по от­но­ше­нию к комбатантам в хо­де бое­вых дей­ст­вий при­зна­ет­ся за­кон­ным. В слу­чае за­хва­та про­тив­ни­ком комбатанты поль­зу­ют­ся ста­ту­сом во­ен­но­плен­ных.

Ста­тус комбатанта не рас­про­стра­ня­ет­ся на ла­зут­чи­ков (шпио­нов) и на­ем­ников.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»