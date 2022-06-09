В МИД Украины и Великобритании считают иностранных наемников комбатантами

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в четверг, 9 июня, комментируя приговор иностранным наемникам в Донецкой Народной республике, заявил, что все иностранцы, воюющие в украинских войсках, имеют статус комбатанта, – сообщает издание «Европейская правда».
Николенко, в частности, сказал изданию: «Все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе вооруженных сил Украины (ВСУ), являются военнослужащими ВСУ. Согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов».
Следует отметить, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс также возмутилась смертным приговором, который вынесли в ДНР двум британским наемникам, воевавшим на Донбассе на стороне Украины.
В своем Твиттере Трасс написала: «Я категорически осуждаю вынесение приговора Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, задержанным российскими марионетками на востоке Украины. Они военнопленные. Это фиктивное суждение, абсолютно не имеющее законной силы».
Как пишет Большая российская энциклопедия, комбатанты – лица, входящие в состав вооруженных сил и имеющие право принимать непосредственное участие в военных действиях.
Комбатантами являются: личный состав сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил; партизаны, личный состав ополчений, добровольческих отрядов и организованных движений сопротивления, если они в ходе подготовки и ведения боевых действий имеют во главе лицо, ответственное за своих подчинённых, открыто носят оружие, имеют определенный и явственно видимый издали отличит. знак, соблюдают законы и обычаи войны (см. Гаагские конференции мира 1899 и 1907, Женевские конвенции 1949).
Применение высшей меры насилия, т. е. физического уничтожения, по отношению к комбатантам в ходе боевых действий признается законным. В случае захвата противником комбатанты пользуются статусом военнопленных.
Статус комбатанта не распространяется на лазутчиков (шпионов) и наемников.
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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