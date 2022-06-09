Швейцария отказалась отправлять свои танки Польше

Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта Швейцарии в четверг, 9 июня заявил, что страна отказала Польше в передаче находящихся у нее немецких танков Leopard 2A4, – сообщают СМИ.

Следует напомнить, что недавно Варшава запросила у Швейцарии танки «Leopard 2A4», вышедшие из употребления в швейцарской армии. Польша обосновывает эту просьбу тем, что она поставила на Украину в значительных количествах оружие, в том числе тяжелое, и теперь польские вооруженные силы сейчас нуждаются в пополнении собственных запасов в бронетехнике.

В Швейцарии заявили, что передача танков в Польшу не может быть осуществлена в ближайшее время, – сообщают СМИ со ссылкой на Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта.

Отметим, что в настоящее время Швейцария имеет 96 танков «Leopard 2A4» (Pz 87).

Напомним, Швейцария ранее наложила вето на просьбу Дании отправить Украине бронемашины Piranha III.

Берн, Иван Бабурин

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