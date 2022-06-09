Минобороны РФ: Боевики ВСУ планируют оставить без электричества население сразу нескольких областей

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 9 июня, сообщил, что боевики ВСУ планируют провокацию, в результате которой без электроэнергии останется население Харьковской, Полтавской и Сумской областей и сотни объектов жизнеобеспечения.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал, что «по информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, националистами осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры».

«Для реализации своей провокации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции. В случае разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население Харьковской, Полтавской и Сумской областей и сотни объектов жизнеобеспечения», – сообщил начальник НЦУО РФ.

Кроме того, представитель минобороны РФ рассказал журналистам о том, что «в Авдеевке на территории коксохимического завода (Индустриальный проспект) украинские националисты заминировали емкости с токсичными веществами, которые они намереваются подорвать при подходе подразделений Вооруженных Сил России и образовавшимся ядовитым облаком задержать их наступление. По замыслу украинской стороны данный факт планируется использовать для обвинения Вооруженных Сил Российской Федерации в применении химического оружия»

Москва, Иван Бабурин

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