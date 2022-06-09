Минобороны РФ: Украинские неонацисты насильно удерживают мирное население на заминированном заводе

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 9 июня, сообщил, что украинские неонацисты удерживают сотни жителей Северодонецка на местном заводе «Азот», где они заминировали емкости с химикатами.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев сказал на брифинге, что националисты на заводе «Азот» в Северодонецке, где они насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода, заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении.

Украинские вооруженные формирования продолжают использовать критически важные объекты промышленности в военных целях, при этом цинично прикрываясь гражданским населением в качестве «живого щита», – сказал начальник НЦУО РФ.

По словам Мизинцева, «в Краматорске Донецкой Народной Республики на территории завода «Кондиционер» подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, а в производственных помещениях насильно удерживают работников предприятия.

В Дружковке Донецкой Народной Республики на территории завода газовой аппаратуры боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, а местных жителей под предлогом якобы обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях».

«Такие действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права» – заявил представитель минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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