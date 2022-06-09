Байден заявил, что Западное полушарие опережает «все остальные полушария» по числу демократий

Президент США Джо Байден, выступая на саммите Америк, в четверг, 9 июня заявил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие опережает по числу демократий «все остальные полушария», – сообщают СМИ.

Президент США заявил следующее: «Я не нахожу причин, почему Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире. У нас есть для этого все. Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии».

«Сколько всего полушарий у планеты Земля насчитывает Байден осталось неизвестным», – шутят в различных СМИ.

Отметим, что IX саммит Америк проходит с 6 по 10 июня в Лос-Анджелесе под эгидой Организации американских государств. При этом ряд глав стран Карибского сообщества (Кариком), президенты Мексики и ряда других стран Латинской Америки заявили, что не будут участвовать в мероприятии в том случае, если на него не будут приглашены Куба, Никарагуа и Венесуэла.

Лос-Анджелес, Иван Бабурин

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