Небензя предложил BBC через две недели посмотреть на результат продвижения России на Донбассе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в четверг, 9 июня, предложил «посмотреть через неделю или две» на прогресс продвижения России на Донбассе, – сообщает британский телеканал BBC.

Отвечая на вопрос ведущего телеканал о том, что Россия «с трудом справляется» с продвижением на Донбассе, Небензя сказал: «Давайте сравним наши записи через неделю или две и посмотрим, как мы справляемся и какой прогресс будет достигнут к тому времени».

«Вы увидите освобождение Донецкой и Луганской областей. Это, надеюсь, скоро произойдет. Вы спрашиваете меня, какой план? Первоначальный план, целями операции, которые мы объявляли, являлись нейтралитет Украины, денацификация и демилитаризация страны. Освобождение Донбасса было первоочередной задачей, которая сейчас реализуется», – заявил в интервью телеканалу BBC российский дипломат

Также, Василий Небензя, комментируя отправку Украине тяжелых вооружений Западом, заявил, что это является явной эскалацией.

«Это явная эскалация», – сказал постпред России при ООН и добавил, что «Россия из-за этого будет вынуждена принять решение отодвинуть украинские силы настолько, чтобы они не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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