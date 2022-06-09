Китай выступает за реформирование ВТО

Официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин на пресс-конференции в четверг, 9 июня, заявила, что Пекин выступает за продвижением реформы Всемирной торговой организации (ВТО) в правильном направлении, – сообщает Синьхуа

Шу Цзюэтин на пресс-конференции сказала: «Китай будет работать над продвижением реформы ВТО в правильном направлении и поддерживать инклюзивное развитие многосторонней торговой системы, а также законные права и интересы развивающихся стран-членов».

По словам представителя китайского министерства коммерции, в течение последних лет экономическая глобализация столкнулась с препятствиями, «усилилась политика унилатерализма и протекционизма, что подрывает авторитет и эффективность работы ВТО».

«Все стороны отчаянно надеются на то, что ВТО как можно раньше возобновит нормальную работу и усовершенствует правила в соответствии с веяниями времени», заявила Шу Цзюэтин.

Также представитель ведомства сообщила, что глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао примет участие в 12-й министерской конференции ВТО, которая пройдет в Женеве с 12 по 15 июня, где «Китай будет неуклонно поддерживать истинный мультилатерализм, оказывать содействие в рамках предстоящей конференции в целях достижения положительных и прагматичных результатов, чтобы позволить ВТО играть еще более важную роль в решении глобальных проблем и содействии восстановлению экономики после эпидемии».

Пекин, Иван Бабурин

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