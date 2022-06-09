Минфин США предложил объединиться странам, желающим вводить санкции против России

Глава минфина США Джанет Йеллен в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times в четверг, 9 июня, предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России, – сообщают СМИ.

Йеллен в частности заявила: «На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе».

Кроме того, министр финансов США заявила, что Белый дом был бы недоволен, если бы Китай предпринял попытки помочь России в обходе западных санкций.

«Я думаю, справедливо было бы сказать, чтобы мы были бы очень недовольны, если бы увидели, что Китай активно пытается помогать России обходить санкции», сказала Джанет Йеллен, но отметила, что к настоящему моменту руководство США свидетельств подобной активности со стороны Китая не видело.

Вашингтон, Иван Бабурин

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