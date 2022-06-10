Нидерланды и Дания воспротивились вступлению Украины в ЕС

Нидерланды и Дания не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Эти страны считают, что Украине нельзя отдать предпочтение перед существующими кандидатами.

По сведениям агентства, Дания в своей дипломатической ноте заявила, что Украина недостаточно соответствует критериям на получение статуса кандидаты на вступление в Евросоюз. В Копенгагене указывают на проблемы со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, а также уважение и защиту меньшинств.

По мнению властей Дании, Киеву необходимо «принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу» ради прогресса по всем этим направлениям.

В Копенгагене полагают, что Украина находится «в целом очень ранней стадии» своей готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и создать функционирующую рыночную экономику или стать конкурентоспособной на едином рынке.

Меж тем, как отмечают собеседники Bloomberg, большинство стран Евросоюза, включая Италию, поддерживают заявку Киева. В то же время, в качестве компромисса Германия предлагает предоставить Украине условный статус кандидата на вступление в ЕС.

Напомним, на следующей неделе Еврокомиссия должна принять решение насчет рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Ожидается, что решение будет вынесено 17 июня. Даже если заключение будет положительным, оно потребует одобрения всех государств-членов сообщества. Лидеры Евросоюза планируют обсудить этот вопрос в Брюсселе 23-24 июня.

Москва, Наталья Петрова

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