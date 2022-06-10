Нападение на Капитолий стало кульминацией попытки государственного переворота – глава следственного комитета

6 января прошлого года стало кульминацией попытки государственного переворота, заявил в пятницу вечером председатель комитета Палаты представителей США по расследованию нападения сторонников бывшего президента-республиканца Дональда Трампа на Капитолий, сообщает Reuters. Президент Бенни Томпсон также обвинил Трампа в том, что он находится в центре заговора с целью уничтожения демократии.

«6 января стало кульминацией попытки государственного переворота, бессовестной попытки (...) свергнуть правительство», – сказал демократ Томпсон в своем вступительном слове.

«Насилие не было случайным. Это был последний вызов Трампа», – добавил глава парламентского комитета. «Демократия остается под угрозой», – сказал он.

«Мы должны смотреть правде в глаза с искренностью, решимостью и решимостью», – добавил Томпсон.

В то же время, по данным СМИ, комитет показал ранее не публиковавшееся видео от 6 января прошлого года, в том числе хаотичные кадры из здания Конгресса, на которое напала толпа сторонников Трампа.

Комитет также показал записи заявлений высокопоставленных представителей администрации Трампа или его дочери и советника Иванки Трамп.

Как сообщает Reuters, она дала ему понять, что не верит утверждениям отца о том, что его поражение на президентских выборах стало результатом широкомасштабных фальсификаций на выборах.

«Я уважаю (бывшего) министра юстиции (Уильяма) Барра. Поэтому я принял то, что он сказал», – сказал Трамп.

По словам Барра, его отдел не обнаружил каких-либо серьезных фальсификаций на выборах, которые подтверждали бы заявление ее отца о том, что он проиграл выборы из-за них.

Атака на Капитолий

Тысячи сторонников Трампа собрались у здания Конгресса 6 января 2021 года, недовольные итогами президентских выборов, на которых победил его соперник-демократ и нынешний глава Белого дома Джо Байден.

Сотни человек ворвались в итоге в здание, где ранее началась предвыборная встреча между двумя палатами, повестка дня которой подтверждала результаты выборов.

Пять человек погибли и более 100 получили ранения в результате столкновений с полицией.

В своем выступлении заместитель председателя комитета и республиканец Лиз Чейни обвинила Трампа в подстрекательстве к насилию: «Те, кто ворвался в наш Капитолий и несколько часов учинял беспорядки, были мотивированы тем, что сказал им президент Трамп: что выборы были украдены, а он был законным президентом. Президент Трамп созвал толпу, собрал толпу и разжег пламя атаки».

Трамп не признает поражения

Трамп уже давно назвал последние президентские выборы сфальсифицированными. Однако его претензии были отклонены десятками судебных инстанций и должностными лицами по выборам.

Насилие в Капитолии вспыхнуло вскоре после того, как он обратился к своим сторонникам с речью в Белом доме, повторив ложные обвинения в украденных выборах и призвав их идти к Капитолию и сражаться, сообщает Reuters.

Агентство сообщило, что бывший президент-республиканец в своем заявлении в четверг назвал комитет «политическими преступниками».

Комитет по расследованию обстоятельств беспорядков Капитолии, возглавляемый демократами, докладывает общественности о том, что нападение стало результатом скоординированных усилий, направленных на то, чтобы отменить результаты президентских выборов 2020 года и остановить передачу власти Байдену.

Всего за участие в массовых беспорядках на тот момент к уголовной ответственности привлечено более 860 человек.

Разделенная Америка

Опрос Ipsos для агентства Reuters, проведенный в четверг, выявил пристрастное отношение многих американцев к нападению на Капитолий.

Около 55 процентов республиканцев верят утверждению о том, что беспорядки возглавляли левые протестующие.

Около двух третей республиканцев также убеждены, что победа Трампа на президентских выборах осенью 2020 года была украдена.

Итоги предстоящих публичных слушаний комиссии по расследованию могут не изменить взгляды людей в политически поляризованной Америке, отмечает агентство AP.

Вашингтон, Елена Васильева

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