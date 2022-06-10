Австрия согласится на статус Украины «кандидата в члены ЕС», если то же самое разрешат Молдавии и Балканским странам

Канцлер Австрии Карл Нехаммер во время визита в Эстонию в пятницу, 10 июня, заявил, что Вена даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС), если такой же статус будет предоставлен странам Западных Балкан и Молдавии, – сообщает Австрийское агентство печати.

Нехаммер, в частности, сказал: «Условие Австрии заключается в том, что если Украина получит статус кандидата на членство, то подобное должно касаться стран Западных Балкан и Молдавии».

Напомним, что ранее австрийский канцлер поддержал инициативу Франции о постепенном сближении Украины и Евросоюза.

Следует напомнить, что среди стран-противников предоставления Украине статуса кандидата без предварительных условий являются Нидерланды, Дания и Швеция.

Таллинн, Иван Бабурин

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