Донбасские НКО будут допущены до получения российских президентских грантов

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу, 10 июня, после заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества заявил журналистам, что Фонд президентских грантов планирует с 2023 года допустить к участию в своих конкурсах некоммерческие организации из Донецкой и Луганской народных республик, – сообщают СМИ..

Сообщается, что Кириенко сказал: «Мы готовим предложение о том, чтобы у нас со следующего года точно некоммерческие организации Донбасса могли принимать участие и подавать заявки в фонд президентский. НКО Донбасса и сейчас могут подавать заявки в фонд президентских грантов через партнерские НКО, но надо выходить на то, чтобы они имели возможность прямой подачи заявок

Первый замглавы администрации президента РФ также отметил, что Россия максимально старается интегрировать людей, которые живут на Донбассе.

«Это независимые государства, признанные Россией, но логика, задача, которую президент поставил – чтобы у людей, которые там живут, была возможность доступа ко всем тем инструментам социальной поддержки, развития, которые существуют для граждан Российской Федерации», – заявил Кириенко, напомнив, что «в республиках уже начали работу АНО «Россия – страна возможностей», студенческая платформа «Твой ход», общество «Знание», школьный конкурс «Большая перемена», российские военно-историческое и историческое общества».

Москва, Иван Бабурин

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