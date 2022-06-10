Франция заявила о готовности разблокировать порт в Одессе

Представитель Елисейского дворца в пятницу, 10 июня, заявил, что Франция готова оказать поддержку в проведении операции по разблокированию порта Одессы для восстановления поставок украинского зерна, – сообщает агентство AFP

Согласно информации агентства, в администрации президента Франции сказали следующее: «Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы в полной безопасности, чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то, что морское пространство вокруг него заминировано».

Париж, Иван Бабурин

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