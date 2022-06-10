Канцлер Германии «ясно» потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против России

Президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ в ходе его визита в Сербию заявил, что Олаф Шольц потребовал от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России, – сообщает РИА Новости.

Вучич на пресс-конференции сказал журналистам: «Канцлер Шольц весьма ясным и острым образом потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против России. Точнее – поддержать ограничительные меры, которые ЕС уже ввел в отношении России. Я говорил о нашей позиции и ситуации вокруг Косово и Метохии, об энергетике и традиционных отношениях с РФ».

Отметим, что германский лидер в пятницу проводит находится с визитом на Западных Балканах. Поездку он начал с самопровозглашенной республики Косово. После встречи с премьером Альбином Курти Шольц заявил, что введением санкций против РФ косовское правительство показало, что «стоит на нашей стороне в международном сообществе».

Белград, Иван Бабурин

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