Захарова прокомментировала требования германского канцлера к Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 10 июня, прокомментировала заявление канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости признания Сербией Косово, если та хочет вступить в Евросоюз.

В своем телеграм-канале Захарова написала: «Канцлер ФРГ заявил, что Сербия без признания независимости Косово не вступит в ЕС. Это «друзья» Сербии? Белград еще ничем Брюсселю не обязан (ровно наоборот – это Запад перед сербами в неоплатном долгу), а сербскому народу уже указывают на то, что и как делать приказным тоном. Дальше-то что будет?»

Напомним, что ранее сегодня, в ходе визита на Балканы канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Сербии и самопровозглашенной республики Косово в ЕС невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины.

Как сообщает РИА Новости, Шольц в эфире «Радио и телевидение Косово» заявил: «Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель (ЕС по диалогу Мирослав – ред.) Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу. Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую».

Москва, Иван Бабурин

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