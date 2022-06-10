МИД России выступил с решительным осуждением израильского удара по аэропорту Дамаска

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 10 июня, в связи с авиаударом Израиля по международному аэропорту Дамаска, заявила, что Россия выступает с осуждением и требованием прекратить эту порочную практику.

В комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится: «Вынуждены вновь подчеркнуть, что продолжающиеся израильские обстрелы территории САР в нарушение базовых норм международного права абсолютно недопустимы. Решительно осуждаем совершенное Израилем провокационное нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры. Подобные безответственные действия создают серьезные риски для международного авиасообщения и подвергают реальной опасности жизни ни в чем не повинных людей. Требуем от израильской стороны прекратить эту порочную практику».

Следует напомнить, что ранним утром в пятницу, 10 июня, ВВС Израиля в очередной раз нанесли удары по территории Сирийской Арабской Республики. Целью атаки стал международный аэропорт Дамаска. Аэродрому нанесен серьезный материальный ущерб – повреждена взлетно-посадочная полоса, для восстановления которой, по оценкам сирийских технических служб, может потребоваться значительное время. Министерство транспорта САР объявило о приостановке всех авиарейсов, осуществлявшихся через столичную воздушную гавань.

Москва, Иван Бабурин

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