Правительство Грузии запретило президенту поездки по Европе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. В пятницу, 10 июня, находясь в Брюсселе сказала, что правительство республики запретило ей продолжать поездки по странам Европы, – сообщает грузинский телеканал «Имеди».
В интервью телеканалу Зурабишвили рассказала, что после визита в Италию она собиралась продолжить рабочие поездки по странам Европы, чтобы доказывать право Грузии на получение статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС.
«Неожиданно в правительстве сообщили, что в этом нет необходимости, так как все, что нужно, было сделано. Я хотела поехать во Францию, Польшу и, возможно, Украину, с кем мы в этом деле вместе, и кому мы должны быть благодарны, иначе не было бы ускоренного процесса кандидатуры. Но я получила очередной отказ в этой поездке», – сообщила журналистам президент Грузии.
Напомним, что Грузия, Украина и Молдавия в марте отправили заявки на вхождение в состав ЕС. Решение по этому вопросу ожидается 23 или 24 июня.
Тбилиси, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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