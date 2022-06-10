Правительство Грузии запретило президенту поездки по Европе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. В пятницу, 10 июня, находясь в Брюсселе сказала, что правительство республики запретило ей продолжать поездки по странам Европы, – сообщает грузинский телеканал «Имеди».

В интервью телеканалу Зурабишвили рассказала, что после визита в Италию она собиралась продолжить рабочие поездки по странам Европы, чтобы доказывать право Грузии на получение статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС.

«Неожиданно в правительстве сообщили, что в этом нет необходимости, так как все, что нужно, было сделано. Я хотела поехать во Францию, Польшу и, возможно, Украину, с кем мы в этом деле вместе, и кому мы должны быть благодарны, иначе не было бы ускоренного процесса кандидатуры. Но я получила очередной отказ в этой поездке», – сообщила журналистам президент Грузии.

Напомним, что Грузия, Украина и Молдавия в марте отправили заявки на вхождение в состав ЕС. Решение по этому вопросу ожидается 23 или 24 июня.

Тбилиси, Иван Бабурин

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