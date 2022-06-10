В Литве пригрозили расторгнуть договор, заключенный с Россией в XVII веке

Расторгнуть мирный договор, заключенный между Русским царством и Речью Посполитой в 1634 году пригрозил в пятницу, 10 июня, депутат литовского Сейма (парламента) Матас Малдейкис, комментируя инициативу депутата Госдумы Евгения Федорова об отмене постановления Госсовета СССР, касающегося признания независимости Литвы в 1991 году, – сообщает ТАСС.

На своей странице в Twitter Малдейкис написал: «Если Россия отменит состоявшееся в 1991 году признание независимости Литвы, Литва в свою очередь отменит Поляновский договор 1634 года и потребует от Путина подчиниться власти Владислава IV и вернуть Великому княжеству Литовскому все оккупированные территории. Смоленск – это Литва!».

Напомним, что накануне депутат Госдумы Евгений Федоров внес в нижнюю палату российского парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики.

Вильнюс, Иван Бабурин

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