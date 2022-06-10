В России будет расширен перечень запрещенной в передаче иностранцам информации

Правительство России, в пятницу, 10 июня, внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается расширить перечень технологий и информации, которые запрещается передавать иностранцам. соответствующий документ размещен в думской

В пояснительной записке к документу, размещенному электронной базе Госдумы, говорится: «На основании изложенного законопроектом предлагается в статье 189 УК РФ отнести к предмету преступления товары и технологии, вооружение и военную технику, работы, услуги, в отношении которых установлен экспортный контроль, а также расширить перечень лиц, незаконно их получающих».

«Установить наказание за незаконный экспорт из РФ или передачу иностранному лицу данных сведений в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием служебного положения или в отношении оружия массового поражения или средств его доставки наказываются лишением свободы сроком от 5 до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей», – предлагается в разработанном российским кабмином законе.

Москва, Иван Бабурин

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