Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 10 июня, сообщил что руководство одесской военной администрации совместно со специалистами 83 центра информационно-психологических операций ВСУ запланировали провокацию с размещением комплекса ПВО или его макета на месте захоронения жертв чумы в Одессе.

«В густонаселенном районе города вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, подразделения ВСУ планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет. В случае удара ВКС России по данному объекту украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Вооруженных Сил Российской Федерации», – рассказал журналистам генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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