Байден обвинил Путина в росте налогов «на еду и бензин»

Президент США Джо Байден выступая с речью в Лос-Анджелесе в пятницу, 10 июня, обвинил президента России Владимира Путина в подорожании топлива и продуктов питания в Соединенных Штатах, – сообщают СМИ.

Байден, комментируя опубликованные майские данные об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет, заявил: «Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин».

Следует отметить, что инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6 процента с 8,3 процента месяцем ранее. Джо Байден объяснил ускорившуюся инфляцию конфликтом на Украине.

«Путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру. Высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов. Бензин подорожал на 2 доллара за галлон во многих районах с тех пор, как российские войска начали угрожать Украине», – заявил американский лидер и добавил: «Даже пока мы продолжаем работу над защитой демократии на Украине, нам следует сделать больше и быстрее, чтобы снизить цены здесь, в Соединенных Штатах».

Лос-Анджелес, Иван Бабурин

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